Рябошапка стал старшим группы прокуроров в деле Пашинского

Об этом сообщила прокурор во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева, на котором рассматривается продление меры пресечения для Пашинского, передает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокурор предоставила на судебном заседании протокол одного из свидетелей по делу. На вопрос судьи Алексея Соколова, почему эти материалы не были предоставлены раньше, прокурор ответила, что "старший группы прокуроров Рябошапка" только сейчас разрешил это сделать.

Адвокат Пашинского Андрей Федур подтвердил, что речь именно о Генеральном прокуроре Рябошапке.

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Вместе с тем, адвокат Федур также спросил, почему сторона защиты не была ознакомлена с этим протоколом ранее?

Свидетелем, показания которого принесли в суд, является бывшая секретарь оборонного комитета Верховной Рады Татьяна Блыстив, у которой с Пашинским в прошлом году был публичный конфликт. Она обвиняла Пашинского в угрозах физической расправой, а он в ответ сообщил, что против Блыстив открыто уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления служебным положением.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.