"Вы думаете, что поломаете меня этими наспех составленными подозрениями? Нет, вы ломаете правоохранительную систему", - Пашинский на суде

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В своем выступлении в суде Сергей Пашинский подчеркнул, что он причастен к развитию армии во время войны: ракетным программам, формированию добровольческих батальонов, принятию законов о нацбезопасности, а данное дело является составной частью войны против Украины.

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Пашинский также отметил, что ранее дело расследовалось максимально публично и по результатам расследования было закрыто, но после смены власти было "незаконно возобновлено". Как только Пашинский узнал об этом из СМИ, то, по его словам, сразу же сам сообщил следствию свое местонахождение и все контакты. Это, по его словам, доказывает, что он не собирается скрываться от следствия.

"Вы думаете, что вы меня поломаете этими наспех составленными подозрениями? Нет, вы ломаете правоохранительную систему", - резюмировал Пашинский.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.