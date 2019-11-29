Пашинский получил удар бутылкой по голове: он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло? - адвокат Федур

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Федур заявил, что на допросе свидетель Олейник четко сказал, что в момент начала конфликта у Химикуса в руках была бутылка, а когда Пашинский вышел из машины, то руки у него были свободны.

"У Химикуса была бутылка, в руках у Пашинского ничего не было, когда он вышел из машины" - цитирует свидетеля Олейника адвокат Федур.

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Адвокат отметил, что Пашинский был трезв, а Химикус - пьяным.

"Мужчины должны подумать, как они вели бы себя на месте Пашинского - если бы обидели вашу жену. И хочу обратиться к женщинам, каких действий вы ожидали бы от своего мужа, если бы вас обидели? Он должен был просить, что бы перед вами извинились? И если бы он получил удар бутылкой по голове, то он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло?" - заявил Федур.

Он отметил, что следователь собрал доказательства наявности у Химикуса умысла нанести Пашинскому тяжкие телесные повреждения.

Однако дело не начато, "потому что кому-то нужно Пашинского держать под стражей".

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Он призвал суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры о продлении ареста Пашинского.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.