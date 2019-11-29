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29.11.19 12:00

За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС

С 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек.

За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов были ликвидированы, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага", - сказано в сообщении.

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В штабе также подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС 01

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