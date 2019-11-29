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29.11.19 12:23

Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы, - Малюська

Министерство юстиции совместно с Верховной Радой Украины планируют расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

брак,свадьба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, реформа нотариата является менее сложной, чем борьба с рейдерством.

Сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.

Министр добавил, что в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.

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