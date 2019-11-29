Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, говорится на сайте парламента в карте законопроекта №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)".

"29.11.2019. Возвращено с подписью от президента", - сказано в карте законопроекта

Как сообщалось, Верховная Рада 17 октября ввела новую шкалу воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ.

Согласно принятому закону, в ВСУ отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов

Как говорится в пояснительной записке, "принятие Закона Украины "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Украины, касающиеся выполнения воинской обязанности и военной службы" позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введения новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" согласно STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состав и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и способствовать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца".