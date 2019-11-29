Пограничники и таможенники содействовали нелегальной миграции в РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-сслужбу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальную переправку житель Харьковщины. Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины с нарушением права миграционного законодательства и стремились попасть в РФ. Пересечение украинской границы обеспечивали чиновники.
За "вознаграждение" от $500 до $800 организатор нелегальной миграции перевозил нелегалов в собственном авто, спрятав под товарами и вещами. Также задокументировано, что злоумышленник, имея договоренности с работниками пограничной службы ФСБ РФ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз в неделю.
Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при пересечении пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни. В автомобиле задержанного был обнаружен нелегал, средства за перевозку в сумме $500, товары, посылки и российские рубли.
Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.