Украинский политзаключенный Шумков жалуется на здоровье и оскорбления со стороны сотрудников российской колонии, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что получила ответ на свое обращение от руководителя "Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Тверской области" в отношении Шумкова, согласно которому 27 августа украинца осмотрел врач-терапевт и по его назначению заключенный якобы получил своевременное лечение в полном объеме. Аналогичный ответ дан и о лечении Шумкова после окончания им голодовки. Кроме того, согласно ответу, украинец якобы не подвергался жестокому обращению, а физического и морально-психологического давления не него со стороны сотрудников колонии не было.

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"В то же время… Шумков продолжает жаловаться на периодические головные боли и мышечные судороги. На днях состоялась встреча Александра Шумкова и консула посольства Украины в РФ, где присутствовал руководитель медицинской службы "УФСИН России по Тверской области". Он пояснил, что эти боли возникают в результате вегето-сосудистой дистонии, что является следствием эмоционального и нервного перенапряжения и длительного пребывания в стрессовой ситуации. При этом показаний о проведении специализированных обследований сосудов головного мозга пока нет. По согласованию Александра было договорено с руководством пенитенциарного учреждения о возможности проведения соответствующего медицинского обследования сосудов головного мозга с использованием МРТ за свой счет", - написала омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, в ходе дальнейшего разговора Шумков сообщил, что "снова произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны сотрудников колонии за его национальную принадлежность".

"Для дальнейшей защиты прав гражданина Украины буду делать соответствующие обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Призываю Комиссара Совета Европы Дуню Миятович, а также Посольство Украины в РФ действовать скоординировано, чтобы вовремя осуществлять необходимое реагирование на нарушение прав и свобод Александра Шумкова", - написала Денисова.

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Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли безсознания с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.