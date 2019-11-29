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29.11.19 14:09

"Уберите руки от журналистов, не нарывайтесь на неприятности", - Тимошенко дала совет нардепу "СН" Василевской-Смаглюк

Новой власти стоит заниматься реальными проблемами людей, а не ущемлять свободу слова, которая является едва ли не единственным бесспорным достижением Украины.

"Уберите руки от журналистов, не нарывайтесь на неприятности", - Тимошенко дала совет нардепу "СН" Василевской-Смаглюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, комментируя заявления представителей команды президента Зеленского о том, что в стране слишком много свободы слова, а власть должна контролировать "стандарты новостей", регулировать деятельность медиа и соцсетей.

"Дам новой власти дружеский совет. Уберите руки от журналистов. Не нарывайтесь на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга", - призвала лидер "Батькивщины".

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Тимошенко отметила, что в Украине вряд ли найдется еще один политик, который на протяжении своей карьеры пережил столько фейков и дезинформации в СМИ, как она. Но ни разу ей не приходило в голову вводить цензуру и преследовать журналистов.

"Свобода слова, пусть и с определенными моментами, - это безусловная демократическая ценность и едва ли не единственное бесспорное достижение Украины", - резюмировала Тимошенко.

Она с сожалением констатировала - "самое печальное, что о необходимости ограничить свободу слова говорят бывшие журналисты".

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