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29.11.19 14:19

Я хотел бы видеть план конкретных шагов, - глава ОБСЕ Лайчак об ожиданиях от "нормандской встречи"

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на 9 декабря в Париже, и заявляет, что альтернативы минским договоренностям в урегулировании ситуации на Донбассе в настоящее время нет.

лайчак

"У меня есть ожидания от встречи в лидеров "нормандской четверки" и я действительно хотел бы видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, чтобы ее сохранить и чтобы идти дальше. Потому что альтернативы выполнению минских договоренностей нет, и если мы действительно хотим мир в Украине, тогда надо это выполнять. Чтобы Украина была такой, как мы ее признаем в международно признанных границах", - сказал Лайчак журналистам в пгт Станица Луганская Луганской области в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подтвердил, что в Минске обсуждается вопрос о дальнейшем разведении сил и средств на Донбассе, но отказался уточнять, на каких именно участках.

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