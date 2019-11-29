Если окажется, что задержанная оккупантами в Крыму - это гражданка Украины, мы будем ее защищать, - зампредставителя президента в АРК Ташева

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.



"На данный момент никакой информации нет, но такие данные мы, конечно же, проверяем. Прежде всего, мы проверяем достоверность информации. Это все фиксируется, а потом должна быть реакция МИД или другого профильного ведомства. Пока неизвестно, является эта женщина гражданкой РФ или у нее просто "крымский паспорт". Для нас все люди, которые проживали в Крыму до 2014 года, имели украинский паспорт, а потом получили так называемый крымский паспорт, остаются гражданами Украины. Автоматического выхода из украинского гражданства нет. Для этого человек должен сам написать заявление, которое необходимо одобрить президенту. В любом случае нужно проводить проверку. Если окажется, что задержанная в Крыму – это гражданка Украины, мы будем ее защищать", – подчеркнула Ташева.

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