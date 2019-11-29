Давайте не завышать ожидания относительно грядущей встречи в "нормандском формате", - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в нормандском формате. Вместе с тем есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовятся ли к саммиту договоренности продлить закон об особом статусе Донбасса.
Он заметил, что этот закон и возможность его продления является важным вопросом.
"Закон об особом статусе - составная часть Минских договоренностей. Решение дрейфовать в сторону какого-то одного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - сказал Песков.
15 ноября стало известно, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.