Столтенберг - Макрону: Противостоять РФ и бороться с терроризмом можно одновременно. Одно другому не мешает

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя по просьбе журналистов вчерашние заявления Макрона о том, что "Россия и Китай не являются врагами НАТО, наш враг - терроризм", Столтенберг подчеркнул, что НАТО не должен ограничивать свое внимание только одной угрозой.

"Мы должны быть готовы отвечать на любую потенциальную угрозу на любом направлении. Мы можем работать на обоих направлениях (противодействие терроризму и сдерживание агрессии России. - Ред.), и одно другому не мешает", – заявил он.

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Генсек также напомнил, что согласованная политика Альянса предусматривает не только сдерживание России, но и диалог с ней, и именно поэтому Альянс несколько лет назад возобновил работу Совета Россия-НАТО.

"Россия - наш сосед, и этого не изменить. Нам нужен диалог с Россией для предотвращения конфликтных ситуаций и инцидентов. И диалог - это не признак слабости", - подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг также заверил, что политика НАТО в отношении России пока остается неизменной.

"НАТО совместно определило политику в отношении России... Мы будем оставаться на совместной позиции относительно того, как противодействовать России", - заявил он.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: Россия и Китай не являются врагами НАТО, наш враг - терроризм. Отметим, ранее президент Франции Макрон в интервью журналу The Economist раскритиковал нынешнее состояние Альянса: Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому".