Гаражный кооператив в Голосеевском районе Киева четыре года добивается права построить на месте своих гаражей паркинг. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщил глава кооператива "Демеевский-Авто" Юрий Ющак.

Напомним, в 2015 году гаражный кооператив "ООК Демеевский Авто" заявлял о попытке рейдерского захвата со стороны "Киевского городского союза автомобилистов". Позже КГСА переформатровался в компанию "Строй Авто".

Как уверяет Ющак, предмет спора уходит корнями еще в 1992 год, когда тогдашний зампредседателя районного исполкома Игорь Лысов отдал распоряжение передать автостоянку "Демеевская" из кооператива "Дублер" предприятию гаражно-технического обслуживания.

О том, что их гаражи не входят в кооператив, владельцы узнали почти случайно лишь в 2009 году. Тогда-то и приняли решение организоваться в собственный кооператив. Отбивая атаки желающих получить права на землю, на которой стоят гаражи, в 2014 году Кооператив добился от КГГА разрешения на разработку проекта землеустройства.

"Строй авто" в суде оспаривало это решение Киевского городского совета. Дело прошло все судебные инстанции. 24 января 2019 года Верховный суд принял решение в пользу кооператива, признав действительным решение Киевсовета.

Таким образом, спустя 4 года "ООК-Демеевский-Авто" может подавать в Департамент земельных ресурсов КГГА проект землеустройства, что и сделало на прошлой неделе. Однако пока Департамент не передал проект на профильную комиссию Киевского городского совета.





Ющак предоставляет документы о том, что "Демеевский-Авто" сделал техническое обоснование, на основании которого получен городской кадастровый номер. Также демонстрирует квитанции, исправно платит налоги.

Однако ранее Департамент земельных ресурсов дал молчаливое согласие на изготовление проекта на этот же земельный участок для "Строй-Авто" - под постройку паркинга.

"Мы тоже хотим строить паркинг, но поэтапно, чтобы не выбрасывать людей на улицу. А они хотят всех выкинуть, а потом продавать землю под паркинг бывшим владельцам. Они так и говорят: "Вы будете покупать у нас землю под гараж". Но и так являемся собственниками", - говорит Ющак.

"Строй-Авто" не имеет договора об аренде, при этом фактически ведет хозяйственную деятельност, осуществляя охрану кооператива, однако, как уверяет Ющак, не имеет на это права. С 2015 года по факту попытки захвата кооператива в отношении "Строй авто" открыто уголовное производство.

По его словам, компания обманным путем приватизировала 8 гаражей, тогда как всего в кооперативе 288 гаражей:

"В 2017 году они приватизировали на территории кооператива 8 гаражей и на этом основании подали проект на молчаливое согласие в КГГА".

За последний месяц в кооперативе обворовали несколько гаражей. Первый гараж принадлежит человеку, который был в командировке 2 года.

"Он вернулся через два года, а на гараже уже другой замок. Оказалось, что там стоит другая машина. То есть, его гараж "Строй-Авто" сдает чужому человеку. При этом земля не в аренде".

Позже было обворовано еще 3 гаража, в том числе, самого Ющака.

При этом, как сообщил Ющак, уже несколько лет открыто производство в отношении "Строй Авто".