Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия - пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа "Орлан" или "Форпост", то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам (на Донбассе. - Ред.). Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24"​, - рассказал Игнат.

Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост". Беспилотники именно этих марок дислоцируются на авиабазах в оккупированном Крыму, утверждают украинские военные.

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