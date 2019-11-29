Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.11.19 15:17

Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ

Украинские военные намерены сбивать российские беспилотники, которые будут залетать со стороны оккупированного Крыма, зенитно-ракетными комплексами Бук-М1.

бук,"бук-м1-2"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия - пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа "Орлан" или "Форпост", то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам (на Донбассе. - Ред.). Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24"​, - рассказал Игнат.

Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост". Беспилотники именно этих марок дислоцируются на авиабазах в оккупированном Крыму, утверждают украинские военные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100