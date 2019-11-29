Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Шесть лет назад судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин дал добро на разгон Майдана. Он запретил проведение акций с 1 декабря 2013 по 7 января 2014 гг., что стало поводом для Беркута произвольно разогнать студентов. Думаете Санина уволили? Нет, конечно. Еще и повысили. Теперь он - судья-спикер скандального Окружного суда. И за это в первую очередь стоит "поблагодарить" упырей из Высшего совета правосудия (ВСП). В апреле 2018 г. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендовала уволить Санина, но у ВСП не нашлось на это то ли времени, то ли желания", - говорится в сообщении.

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"Судья Санин также подает всем пример, как при скромных доходах жить на широкую ногу. Уже через несколько недель после побега Януковича его жена приобрела французскую яхту за 50 000 долларов. Последние годы Санин с женой в основном живут на зарплату судьи и материальную помощь от государства. Однако кроме яхты и Ленд Крузера, Санины смогли сэкономить десятки тысяч долларов. С недвижимостью все ок. Квартира на 180 квадратов в Днепре, записанная на тещу судьи квартира в Киеве, а также государственная дача в Конча-Заспе, которую арендует тесть Санина - Владимир Яцуба. Если кто подзабыл, то это известный "регионал", министр в правительстве Януковича, глава Севастополя до февраля 2014 года. Именно он фактически сдавал город оккупантам. Не поверите, но дочь Яцубы, то есть жена Санина, ездила отдыхать в оккупированный Крым и еще публиковала фото в соцсетях. Вместо того, чтобы выгнать Санина прочь, он до сих пор получает за наш с вами счет зарплату, живет на государственной даче и остается в должности. Благодаря ВСП. У вас есть еще сомнения, что нынешнюю отвратительную ВСП нужно полностью перезагружать?" - резюмировали в ЦПК.



