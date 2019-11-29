Привлечение бойцов ЦСО "А" СБУ для выламывания дверей - это позорная практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обыски у Звиробий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мне, как выходцу из этого подразделения обидно видеть практику использования высококлассных профессионалов для "взлома дверей" на обысках. Основная функция ЦСО "А" - это планирование и проведение специальных операций, там служат высокомотивированные офицеры, почти все они - участники войны на Востоке, которые прошли длительные сложные обучения и тренировки прежде чем попасть в "Альфу", - отметил Костенко.

По его словам, государство тратит значительные средства на подготовку одного спецназовца, а их в дальнейшем используют для того, чтобы с десяток мужчин попали в помещение одной женщины.

"Я против того, чтобы профессионалов использовали для обычных "маски-шоу", это не только деморализует бойцов, но и является неэффективным использованием ресурсов. Очевидно лишь реформа СБУ и преобразование ее из правоохранительного органа в спецслужбу, может прекратить такую позорную практику", - подытожил он.

Напомним, вчера ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове протестовали против преследования участницы боевых действий Звиробий. ФОТО