Днепропетровская ОГА опровергает информацию о "заморозке" инфраструктурных проектов в области, - заявление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Днепропетровской облгосадминистрации о дезинформации о реализации инфраструктурных проектов в Днепропетровской области.

"Днепропетровская ОГА уважает мнение каждого. Но мы против откровенных фальсификаций и искажения фактов. Официально заявляем, что статьи в некоторых СМИ, написанные на основе поста господина Юрия Богданова, экс-советника председателя ОГА, содержащие дезинформацию. Среди фейков – новое руководство ОГА заморозило десятки строек. Напоминаем, что на 2019 год экс-руководители Днепропетровской облгосадминистрации запроектировали свыше 300 строительных объектов по всей области. На это в бюджете заложили 3,8 млрд грн – лишь четвертую часть от необходимого", - говорится в заявлении.

В облгосадминистрации отметили, что "работы на десятках объектов начинали и еще больше – проектировали, понимая, что средств на реальную реализацию нет".

"Результат – 129 недостроев по всей области. Чтобы просто завершить начатое, понадобилось бы 5,5 лет. В то же время смета инфраструктурных проектов была завышена на 6-15%. Из-за этого область ежегодно теряла десятки миллионов гривен. Коррупционную схему выявила независимая аудиторская компания. Однако сейчас деятельность департамента капитального строительства облгосадминистрации проверяет и Государственная аудиторская служба Украины", - подчеркнули в Днепропетровской ОГА.

"Чтобы решить критическую ситуацию со строительством инфраструктурных объектов, Днепропетровская ОГА разработала четкий план действий. Провели переговоры с подрядчиками и снизили цены на работы. В итоге за два месяца удалось сэкономить более 70 млн грн. Эти средства направили на завершение реконструкций. Выделили приоритетные проекты, которые завершим уже в этом году. Это более 20 социально важных объектов – опорных школ, садиков, больниц, дорог. Там уже кипит работа", - резюмировали в облгосадминистрации.

Также в заявлении отметили, что " уже опровергали фейки о строительстве на Днепропетровщине в публичной плоскости, однако готовы еще раз привести факты и предоставить документы".