Минздрав обновил перечень противопоказаний и предостережений в календарь прививок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечают в ведомстве, это позволит гармонизировать украинское законодательство с советами Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, основанными на рекомендациях ВОЗ.

К утвержденному перечню не добавляли новые противопоказания. Внесенные изменения позволят врачу предоставить квалифицированные услуги будующему пациенту.

"Улучшение описания процедуры прививки поможет врачу точно определять абсолютные противопоказания и свои действия в конкретных ситуациях.

Теперь противопоказания для людей с возможной аллергической реакцией на компоненты вакцины классифицированы в соответствии с возможными аллергенами: яичного белка, дрожжей, желатина, лактозы и латекса.

Противопоказания для людей с первичным иммунодефицитом были разделены по типам иммунодефицита. Отдельно выделили рекомендации для вакцинации людей, живущих рядом с человеком, который имеет тяжелую иммуносупрессию, иммунодефицит.

К примеру, люди с иммунодефицитом должны избегать подгузников малыша, которого вакцинировали ротавирусной вакциной в течение 4 недель. Для людей с ВИЧ-инфекцией описали предостережение для каждой вакцины.

Также рекомендуется прививаться беременным или женщинам, которые планируют беременность от гриппа в течение сезона гриппа. Младенцы, которые контактируют с беременными, могут быть привиты ротавирусной вакциной так же, как и другие дети, которые не имеют таких контактов", - сказано в сообщении.

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Также отдельно описан вопрос вакцинации в период лактации. Прививки женщинам, которые кормят младенца, инактивированными вакцинами или вакцинами, содержащими живой вирус, не влияют на безопасность женщины или ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Среди противопоказаний к профилактическим прививкам названы следующие:

- абсолютные - это состояния, при которых от прививки человек может получить больше негативных последствий, чем пользы для здоровья. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными или временными.

Абсолютными противопоказаниями к профилактическим прививкам являются нарушение иммунитета, анафилактические реакции, тяжелые поствакцинальные реакции, острые заболевания, неврологические нарушения и другие. Подробнее о противопоказаниях к прививкам можно прочитать здесь: https://bit.ly/2XVOCcd

- постоянные противопоказания имеют пожизненный характер и, скорее всего, не будут меняться.

- временные - исчезают со временем и имеют временный характер лишь в момент проведения прививки.

Также существуют оговорки, это так называемая вакцинация с опаской. Здесь окончательное решение о проведении процедуры берет на себя врач с учетом всех рисков и преимуществ для здоровья пациента.