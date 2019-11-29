В Дании обжаловали разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

"Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций", - отметила представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ергенсен.

Ранее она пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу.

Представитель ведомства также добавила, что в среднем совет принимает решение в течение 17 месяцев - это средний показатель на октябрь 2019 года.

Напомним, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

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Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1" до конца 2019 года. В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

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Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Украина выступает против строительства "Северного потока-2".