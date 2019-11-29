Ряд нардепов СН обязались поддержать перевод в ГБР следователей по делам Майдана: "Призываем Закревскую прекратить голодовку"

"Мы, нижеподписавшиеся, публично берем на себя обязательства проголосовать за перевод команды следователей по делам Майдана* в Государственный бюро расследований и призываем Евгению Закревскую и украинцев, которые к ней присоединились, прекратить голодовку! Украинцы всегда проигрывали, когда не могли договориться. Давайте учиться строить доверие. Если вы народный депутат и поддерживаете эту позицию - поставьте в комментариях "+" и затегайте коллег", - написал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, нардепам предлагается поддержать правку к законопроекту №2116 "О внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", согласно которой для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в ГБР без обязательного проведения конкурса, если они не менее четырех месяцев подряд входили в состав групп следственных или прокуроров по уголовным производствах по событиям, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года, подлежащих передаче по подследственности в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.

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Под постом Монастырского к настоящему моменту оставили отметки "+" уже 26 народных депутатов. Нардеп Алена Шкрум высказала убеждение, что инициатива наберет 226 голосов.