О следующих участках разведения на Донбассе станет понятно после 9 декабря, - председатель ОБСЕ Лайчак

Об этом он сообщил журналистам в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос по поводу следующих участков разведения сил и средств на Донбассе, Лайчак сказал: "Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится, но есть хороший тренд, хорошая тенденция и намного более конструктивная атмосфера".

"Есть переговоры, есть планы… давайте дождемся 9 числа (декабря. – Ред.), и тогда будем знать точнее", - добавил он, не конкретизируя, какие именно участки на линии соприкосновения на Донбассе обсуждаются для дальнейшего отвода войск.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

Разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения было одним из условий для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована 9 декабря в Париже.

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