Агрессия России - это стратегический вызов для НАТО, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы сейчас не видим никакой немедленной угрозы со стороны России против любой из стран НАТО. Но что мы видим - это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая активно инвестирует в новые современные (военные) возможности, включая ядерные силы. Мы видим Россию , которая нарушает основополагающую для контроля над оружием сделку - Договор о ракетах малой и средней дальности, которая разворачивает ракеты, способные достигать европейских городов и которые могут нести ядерное оружие. Мы видим Россию, которая осуществляет агрессивные действия против соседей. Грузия, Украина, но также - Молдова, где Россия имеет свои силы без разрешения правительства страны", - сказал руководитель Альянса.

Он отметил, что реагирование на агрессивную политику России будет одной из тем, которые рассмотрят руководители НАТО в Лондоне, среди других вызовов, таких как общая борьба против "Исламского государства" или реагирование на растущую мощь Китая.

"Да, мы не видим прямой агрессии против любой страны НАТО. Но реалии таковы, что только подчеркивают важность для НАТО продолжать обеспечивать надежную оборону и политику сдерживания в этом непредсказуемом мире. И именно поэтому мы должны продолжать модернизировать Альянс, инвестировать в его способности и повышать готовность наших сил", - добавил Столтенберг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг - Макрону: Противостоять РФ и бороться с терроризмом можно одновременно. Одно другому не мешает