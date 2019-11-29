Депутаты не смогли отправить в отставку главу Николаевского облсовета Москаленко

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку принятые решения за пределами сессионного зала областного совета могут быть обжалованы в суде, депутаты решили отказаться проводить сессию. Как вы знаете, сессионный зал закрыта, мы туда попасть не можем, а Москаленко так и не пришла, поэтому мы решили разойтись, хотя прождали ее к 3:00", - сказала журналистам депутат областного совета Татьяна Демченко.

Она также отметила, что если и в дальнейшем не удастся решить вопрос отставки председателя облсовета, то нужно проводить перезагрузку всей областного совета. Потому что в данном виде она неработоспособна.

Как сообщалось 29 ноября, в Николаеве депутаты взломали дверь в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования.