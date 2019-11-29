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29.11.19 16:21

Военный угнал служебный Chevrolet в Николаеве, а когда закончился бензин, пытался украсть Mercedes, - Нацполиция

В Николаеве ранее судимый военнослужащий пытался угнать Mercedes.

полиция,патрульная

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Заявитель рассказал, что когда он находился около своего транспортного средства, к нему подошел незнакомец и попросил помочь завести с буксира его Chevrolet Niva. Мужчина согласился и пошел в авто, а потом заметил, что в это время незнакомец не пошел с ним, а уже сел в его Mercedes и заводит его.

В салоне находилась жена заявителя, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. В этот момент за руль вскочил и заявитель, и резко дернув за ручник, остановил Mercedes и вытащил из него незнакомца, который быстро скрылся с места происшествия, бросив Chevrolet Niva, на которой передвигался.

Получив сообщение о преступлении, полицейские начали розыск преступника, и уже через несколько часов принятых оперативно-розыскных мероприятий задержали его.

Выяснилось, что похитителем является неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром незаконно завладел служебным автомобилем Chevrolet Niva, а когда в нем кончился бензин, решил похитить Mercedes.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством" и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

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