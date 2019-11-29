Около 70 тысяч ВИЧ-инфицированных украинцев - почти половина носителей вируса в стране - не знают, что заражены

Об этом на акции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом сказал генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"70 тысяч граждан Украины пока не знают о своем ВИЧ-статусе. Мы вместе с пациентскими организациями, международными партнерами хотим напомнить о том, что в Украине есть лечение, каждый может получить лечение, если тест будет положительным. Приходите к своим семейным врачам, не бойтесь тестироваться, поскольку мы имеем все возможности для того, чтобы вам помочь в будущем. ... На данный момент 123 000 наших граждан уже получают лечение. Мы запустили программу заместительной терапии, с этого года государство начало закупку профилактических услуг по ВИЧ, выделив на это 207 млн ​​грн из государственного бюджета ", - сказал Курпита.

К решению проблемы распространения в Украине ВИЧ, кроме государственных учреждений, привлечены общественные организации, международные и национальные партнеры БО "100% жизни", организации системы ООН, посольство США в Украине.

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Как отметила на акции представитель посольства США в Украине Кристин Криен, Соединенные Штаты в течение последних 13 лет путем финансирования отдельных программ инвестировали более 240 млн долларов в поддержку мер по противодействию эпидемии ВИЧ в Украине. В дальнейшем помощь в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИДа будет продолжена.

Также на акции представили мобильное приложение HIV-Test, с помощью которого можно онлайн определить риски инфицирования ВИЧ.

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Украина занимает одно из первых мест среди стран Восточной Европы по распространенности ВИЧ. По подсчетам Центра общественного здоровья, сегодня в стране проживают около 200 000 людей с ВИЧ, почти половина этих людей не знает о своем статусе. Более половины новых случаев ВИЧ обнаруживают на 3 или 4 стадии, когда остановить прогрессирование болезни очень трудно. Своевременное тестирование может изменить эту ситуацию.