На Черкасщине обезврежена хакерская группировка, кравшая средства клиентов электронных платежных систем Европы и США, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором сделки является гражданин РФ, проживающий в Киеве, и трое жителей Черкасской области. Киберпреступники через специальные закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. За присвоеные средства они закупали товары в популярных зарубежных интернет-магазинах. Затем продукцию реализовывали в Украине через онлайн сервисы.

Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Черкассах правоохранители изъяли, в частности, компьютерную технику, планшеты с данным, подтверждающими противоправные закупки. Также выявлены незаконно закупленные товары: smart-часы, iPad, телефоны Iphone, видеокамеры GoPro, навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты и более 5 тыс. долларов.





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Злоумышленникам готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.