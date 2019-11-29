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29.11.19 16:56

Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта", - Милованов

Руководители 4 региональных мест осуществления деятельности и хранения спирта уволены за нарушение порядка ведения производственной деятельности. Еще 1 директор МПД уволился сам.

Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта", - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"28 ноября за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого, Рава-Русского МПД. Сегодня уволился врио руководителя Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта", - написал министр.

Также Милованов сообщил о завершении процедуры аудита на ГП "Укрспирт".

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"Предварительные результаты неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и причиняют вред государству", -отметил чиновник.

Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов Укрспирта, - Милованов 01

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