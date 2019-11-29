Мужчине, который "заминировал" Офис Президента сообщено о подозрении, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019 года.

Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы, выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

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