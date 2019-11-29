Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", так прокомментировала народный депутат Виктория Сюмар высказывание нардепа от партии "Слуга народа" Василевской-Смаглюк о необходимости "приглушить" свободу слова в Украине.

"У нас демократическая страна, и именно поэтому произошла мирная смена власти во время выборов. И никто свободу слова не "приглушал", - добавила она.

Виктория Сюмар отметила, что разработка законопроектов об уголовной ответственности за фейковые новости - это опасная инициатива, которая может привести к ограничению свободы слова в Украине.

"Хочу напомнить, что ни в одной цивилизованной стране нет уголовной ответственности за фейк-ньюс. По каким критериям будут различать, что является фейком, а что является точкой зрения человека? А уголовная ответственность за пропаганду, это что такое? Все это очень оценочные суждения. Поэтому я вижу в этом большую опасность", - отметила Сюмар.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту президентства".

Позже она заявила, что фраза о том, что в Украине "пора бы немножко приглушить" свободу слова вырвана из контекста.

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