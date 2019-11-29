Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский

Об этом сказал Зеленский, выступая 29 ноября на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал президент

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Напомним, 21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.