Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения

Об этом сказал Зеленский, выступая 29 ноября на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Должны признать, что эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело в Украине негативное, практически нецензурное значение. У обычных людей слово "прокурор" ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что стратегическая задача генерального прокурора и его команды – изменить эту ситуацию раз и навсегда.

"Уверен, что именно вам это под силу. И этот процесс уже начался. По моему личному мнению, впервые за годы независимости происходит не имитация реформы, а действительно реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры", - считает он.

Президент указал, что прокуроры уже прошли два непростых этапа аттестации и подтвердили свои способности и навыки. "Я искренне желаю каждому из вас достойно пройти завершающий этап аттестации и доказать свою добропорядочность, профессиональную компетентность и этику. И тогда Украина, наконец, получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех других органов правопорядка", - сказал он.

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