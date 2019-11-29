Россия сделала шаг к продолжению транзита газа, - "Нафтогаз"

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщает на странице компании в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Из хорошего: мы наконец получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрома еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели", - сказано в сообщении.

По мнению "Нафтогаза", этот договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко.

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Запланированную на сегодня трехстороннюю встречу ("Нафтогаз", "Газпром", "Еврокомиссия") перенесли для того, чтобы специалисты обоих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

"Важная оговорка. Опыт показывает, что по мере приближения к важным датам тактика российской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне - очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно", - заверили в "Нафтогазе".

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