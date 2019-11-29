1 украинский воин погиб, с начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

1 обстрел позиций ВСУ российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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29 ноября в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС проведено техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги. КПВВ посетила делегация Словацкой республики во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Мирославом Лайчаком.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима Тишина. На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины разобраны 2 вспомогательных сооружения, обследовано 0,03 гектара территории и изъято 27 взрывоопасных предметов.

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28 ноября вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку Новолуганского, Шумел, Троицкого, Красногоровки, Марьинки, Майорска, Водяного, Березовой и Новотроицкого.

За прошедшие сутки потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 убийство, 1 разбой, 8 краж, 2 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 6 фактов незаконного оборота наркотических средств.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 20 829 человек и 2 438 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 20 804 лица и 2 367 транспортных средств.

В пропускаечерез линию разграничения, по разным причинам, было отказано 44 лицам.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019 года.