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29.11.19 20:41

Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область

Так называемый "парламент ДНР" принял "закон" о "государственной границе". Территория, которую террористы хотели бы видеть своей включает в себя всю Донецкую область.

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Об этом сообщают подконтрольные террористам СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения", - сказал пособник оккупантов, так называемый председатель Народного совета НВФ "ДНР" Владимир Бидевка.

Он добавил, что "закон" якобы "не противоречит Минским соглашениям".

"Документ" единогласно поддержали 76 "депутатов" так называемого Народного совета.

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