Экс-председатель "Аграрного Фонда": "Я получил при увольнении 8 тысяч гривен"

"При увольнении я получил 8 тыс. грн., остальные суммы – это заработные платы более чем 40-ка уволенных сотрудников, согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ)", — заявил Радченко в комментарии .

Массовые увольнения продолжаются, соответственно, компания, согласно КЗоТ и коллективному договору, должна выплатить уволенным сотрудникам задолженность по заработной плате и выходное пособие в размере месячного оклада.

Что касается обвинений в отклонении "Аграрного Фонда" от финансового плана, то Радченко объясняет: "В момент моей фактической отставки 2 месяца назад – никаких проблем в компании не было. Сезонное отклонение от финансового плана связанно с падением курса, 30 сентября были закрыты форвардные контракты на поставку зерновых. Сейчас – начало сезона по минеральным удобрениям. Фактически уже полученная прибыль в начале 4 квартала полностью покрывает требования годового финансового плана".

Несмотря на заверения Ивана Барышева, которого 15 ноября премьер-министр Алексей Гончарук назначил исполняющим обязанности главы Фонда, в том, что он не собирается "зачищать" всю предыдущую команду компании, за последнюю неделю были уволены более чем 40 человек высшего руководства компании, или весь руководящий аппарат.

Как сообщают уволенные сотрудники, им предлагали предоставить компромат на предыдущую команду в обмен на сохранение их рабочих мест.

Сегодня в "Аграрном Фонде" сообщили, что Радченко выписал себе и топ-менеджерам предприятия выходное пособие на 9 млн грн, а сам Фонд только с июля по сентябрь 2019 года недополучил свыше 42 млн грн.