Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификацию зданий, растительности, линий электропередач и многое другое", - написал Гончарук.

По словам премьера, собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы - кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории.

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"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект - инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию о определенный участок территории", - отметил глава правительства.

Гончарук сообщил, что за три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев. В общем уже есть сведения о 20,9 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн гектаров.

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