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29.11.19 21:59

Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предприниматель подослал к своему конкуренту бандитов, которые "повесили" на него несуществующий долг размеров в $13,7 тысяч.

вымогательство,хмельнитчина

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Полицейские получили информацию, что на территории области "работает" преступная группа, которая требует от предпринимателей деньги за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности, а также помогает бизнесменам устранять конкурентов путем запугивания и "выбивания" из них несуществующих долгов. При этом в подтверждение "долгов" демонстрировали расписки, которые якобы были написаны предпринимателями", - сказано в сообщении.

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В начале месяца вымогатели пришли к бизнесмену и стали требовать с него 13 700 долларов. Тот пообещал отдавать "долг" частями.

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Сегодня он передал злоумышленника 1000 долларов. Те успели поделить деньги между собой, но тут их, так же как и заказчика, задержали сотрудники Нацполиции при участии КОРД.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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