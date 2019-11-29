Замсекретаря СНБО Кривонос уволен с двух должностей указом Зеленского. ДОКУМЕНТ

Соответствующий указ №869/2019 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"1. ... вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля С.Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой Комиссии.

2. Освободить С.Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - гласит текст указа.

8 ноября Сергей Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде, и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский. "Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и"", - сказал тогда Кривонос.

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