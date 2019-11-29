Суд арестовал Альперина с залогом в 70 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".

Срок ареста – до 25 января, отметила судья.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.

В материалах следствия говорится, что преступная группа, которую возглавлял Альперин, занижала стоимость ввозимых товаров в некоторых случаях до 100 раз.

Защита Альперина просила суд "немедленно освободить" их клиента или отправить его под домашний арест.

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Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.