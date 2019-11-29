Гандзюк хотели облить зеленкой либо нечистотами или бросить в мусорный бак, - Левин

Левин, скрывающийся от следствия за границей, прислал журналистам программы "Слідство.Info" аудиозапись с ответами на их вопросы, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, о "мести" Гандзюк заговорили после митинга под стенами Херсонской областной госадминистрации против сожжения и незаконной вырубки леса. Игорь Павловский заподозрил, что Гандзюк поддерживает активиста Александра Цегельника, который выступал на митинге, и был его "личным врагом".

"Кто-то предложил: "вот, мол, надо что-то с ней сделать. Зайти, например, на рабочее месте и бросить в мусорный бак. "А как вы себе это представляете? Как зайти в горсовет, как "мусорный бак", как тянуть ее через горсовет? И, кажется, даже я сказал (не буду сейчас это отрицать, возможно, потому что время прошло), чтобы облить зеленкой. (Почему зеленкой? Потому что это наиболее распространенная форма в Украине. Я имею в виду: всех чиновников на каких митингах обливают зеленкой) и сфотографировать", - рассказал Левин.

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По его словам, при этом разговоре присутствовали около 5 человек, в том числе фигуранты дела Торбин и Павловский.

"И кто-то предложил ее очернить. Взять ведро дерьма, зайти и облить. Как это сделать? Павловский сказал, что у него есть какой-то человек, который проведет всех этих ребят, они зайдут с какого-то входа. Не с центрального, зайдут прямо в кабинет. Обольют дерьмом и сразу это все сфотографируют и потом это все выложат в интернет. Была такая ситуация", - добавил он.

Также Левин заявил, что о нападении на Гандзюк 31 июля 2018-го года он узнал из прессы.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.