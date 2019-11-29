Для сохранения транзита мы допускаем возможность прямых поставок газа из РФ по цене, привязанной к европейскому индикатору, - Оржель

Об этом чиновник рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Все очень просто в нашем разговоре с российской стороной. Мы 4 года получаем цену на газ - это цена Европы плюс транспортирование назад. У нас одна из наибольших цен, мы должны конкурировать на международных рынках нашими товарами. Российской стороне мы говорим, если мы с вами и можем договариваться про прямые поставки, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору. Мы не должны получить политическую цену на газ, мы должны брать индикатор Европы.
В Европе ожидается снижение цены за счет увеличения предложения, развития инфраструктуры и поставок сжиженного газа, мы формульно привязываемся к европейскому индикативу и получаем экономическую цену, а не политическую", - пояснил министр.
Оржель пожчеркнул, что Россия ставит дополнительным условием сохранения транзита газа в ЕС прямые поставки газа в Украину.