"Еще раз упомянешь фамилию, опять в рот в##бу", - Портнов угрожает прокурору Божку за намерение лишить его статуса адвоката

Как передает Цензор.НЕТ, сообщения Портнова опуликовала пользователь Фейсбука Кира Толстякова.

Она отметила: "То, что вы читаете сейчас - свежие угрозы прокурору ГПУ Александру Божко со стороны - ни за что не угадаете - Андрея Портнова. Никогда не думала, что увижу такое. Но такой, очевидно, является манера общения в его мире.

Сегодня прокурор Божко пошел в квалификационно-дисциплинарной комиссию адвокатов Киевской области с жалобой. Просит лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью".

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