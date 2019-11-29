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29.11.19 23:31

"Мотор Січ" должно контролировать государство, - Абромавичус

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс 28 ноября рассказал, что акции запорожского завода "Мотор Січ" уже приобретены китайскими инвесторами, и отметил, что операция по покупке "досталась его команде в наследство".

"Мотор Січ" должно контролировать государство, - Абромавичус

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Экономической правде.

По его словам, покупатель попросил консолидировать более 50% акций завода и "Укроборонпром" направил в Антимонопольный комитет (АМКУ) запрос о продолжении сроков на два месяца.

На данный момент концерн проводит аудит отношений конструкторского бюро "Івченко прогрес" с запорожским заводом, но после завершения операции по покупке украинское бюро будет контактировать с уже китайским "Мотор Січ".

"Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Січ" государство должно контролировать", - подчеркнул Абромавичюс.

Гендиректор концерна добавил, что в Украине должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, согласно которому при покупке иностранными инвесторами критически важных предприятий государство имеет право вето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все предприятия, входящие в "Укроборонпром", до конца года будут осуществлять покупки через "ProZorro", - Абромавичус

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