На перекрестке в Чабанах, где детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки, - глава "Укравтодора" Кубраков

"Что касается именно этого места и этой аварии, которая произошла в воскресенье, возле населенного пункта Чабаны, я надеюсь, что очень скоро, на протяжении одной-двух недель ми разработаем совместно с полицией…, смотрим, что мы можем сейчас сделать без кардинальных мероприятий, как строительство двухуровневой эстакады. Я надеюсь, что поставим дополнительные светофоры и знаки", - сказал Кубраков в эфире телеканала "Интер" передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, глава "Укравтодора" подчеркнул, что в первую очередь, для безопасности движения, люди не должны нарушать правила.

Кроме того, он отметил, что до конца года будет объявлен международный тендер на строительство эстакад на подъездах к Киеву. В частности, речь идет о аварийных участках на трасах "Киев-Одесса" и "Киев-Чоп".

"Эти проекты будут реализованы в рамках нашего сотрудничества с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком", - добавил Кубраков.

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24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

В тот же день было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

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Позднее в МВД признали, что виновником ДТП является именно Кулеба. Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

28 ноября Кулеба написал, что второй участник ДТП посетил его в больнице.