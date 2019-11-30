После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в пятницу, 29 ноября, в интервью Reuters заявила прессекретарь Apple Труди Мюллер.

По ее словам, компания не делала никаких изменений в картах, которые отражаются за пределами России, а изменения в России были вынужденными из-за закона, вступившего в силу в этой стране.

"Мы изучаем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение об обозначениях территорий на картах, и делаем соответствующие изменения в соответствии с законами. Мы сделаем углубленный анализ принципов, которыми мы руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах и, как результат, можем внести изменения в будущем", - сказала Мюллер.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

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Таким образом, сейчас в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят оккупированный Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

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"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.