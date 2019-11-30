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30.11.19 11:29

НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против депутатов фракции "Слуга народа" в связи с возможными доплатами им в конвертах.

НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "Слуг народа", которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получение членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами - взятки", - рассказал Гончаренко.

Напомним, в начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в том числе с Тищенко. Пранкер, в частности, общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа ("предатель на предателе"), сетовал, что политическая карьера и скандалы в СМИ "убивают его имя", а также сообщил о существовании доплат в конвертах.

При этом он ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером.

Позже исключенные из фракции народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции "Слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.

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НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 01
НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 02
НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 03
НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 04
НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 05

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