Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"И именно сейчас мы хотим толковать понятие "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - сказал министр.

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По словам Бородянского, его часто спрашивают почему в нашей стране делают что-то, чего нет в Европе. "Но ведь в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - отметил чиновник.