Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.





Генерал-лейтенант Руслан Хомчак за значительный личный вклад в дело развития Вооруженных Сил Украины, образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по результатам служебной деятельности в 2019 году по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей наградил военнослужащих ВСУ почетным нагрудными знаками "Слава и честь", "За доблестную военную службу Родине", "За заслуги перед Вооруженными Силами Украины","За достижения в военной службе" I и II степени.





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В свою очередь заместитель министра обороны Алина Фролова за значительный личный вклад в дело укрепления обороноспособности государства, поддержания высокой боевой готовности войск (сил), высокие личные достижения в служебной деятельности, образцовое выполнение воинского долга и по итогам служебной деятельности в 2019 году наградила от имени министра обороны представителей ВСУ денежными премиями, ценными подарками и зачитала приказ о присвоении досрочно очередного воинского звания полковнику командиру 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Валерию Гудзю.





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Также Фролова наградила знаком отличия Министерства обороны Украины "Огнестрельное оружие" командира 80 отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВСУ полковника Владимира Шворака.

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