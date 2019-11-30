Бородянский: Контент блогосферы подпадает под регуляцию. И это нормально

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

По его словам, общество должно понимать, какие законы существуют в информационной сфере и то, как граждан защищают от ложной информации.

"Мы не регулируем блогосферу, мы регулируем контент. И если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например призывает к вражде, то и понесет за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть неограниченное количество людей, которые потребляют контент блогеров", - рассказал Бородянский.

Он также добавил, что существуют силы, которые стремятся исказить общественное мнение и заработать на этом политические и экономические дивиденды.

"И эти силы не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство. Еще раз подчеркиваю, здесь речь не идет о нарушении свободы слова, это лишь средство регуляции и установления правил", - отметил Бородянский.

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